التربية تنشر جدول امتحانات الدور الثالث لطلبة الصف السادس الإعدادي

2020/12/20 | 20:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت وزارة التربية، الاثنين، جدول امتحانات الدور الثالث لطلبة الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2019 – 2020، والتي ستنطلق يوم غد.وقالت الوزارة في بيان ورد تلتقه “الايام”، إنها “هيأت جميع المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية، فضلاً عن ذلك إجراء عملية التعفير والتعقيم لها حفاظاً على سلامة الطلبة”.ودعت الطلبة الممتحنين إلى “ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية والوقائية”، داعيةً بالوقت ذاته رؤساء المراكز الامتحانية الى “اتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة إداء الأمتحانات”.

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