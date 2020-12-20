الاتحاد الخليجي يقرر تشكيل لجنة لزيارة العراق وتفقد منشآته

2020/12/20 | 20:27 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم تشكيل لجنة خاصة لزيارة العراق والاطلاع على منشآته الرياضية، قبل استضافة "خليجي 25"، الذي من المقرر أن ينطلق نهاية العام المقبل أو في بداية يناير/كانون الثاني 2022.

وقامت لجنة تقييم ملف "خليجي 25" بدراسة الملف الذي تقدم به العراق لاستضافة البطولة المقبلة، وذلك في الاجتماع الذي عقد في برج البدع برئاسة الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي، رئيس اللجنة، وبحضور جميع الأعضاء سواء بشكل مباشر أو من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بالاطلاع على ما تضمنه الملف من تفاصيل، وما احتواه من معلومات تتعلق بالمنشآت الرياضية؛ وبناءً على ذلك تقرر تشكيل لجنة تفتيش منبثقة عن لجنة تقييم الملف، يترأسها فهد بن عبد الله الرئيسي، للقيام بزيارة تفقدية إلى العراق خلال الأيام القادمة، بالتنسيق ما بين اتحادي كأس الخليج العربي لكرة القدم والاتحاد العراقي.

وستطلع اللجنة في الزيارة المزمع القيام بها على استعدادات العراق لاستقبال الحدث الخليجي الكبير، إذ سيتم خلالها زيارة الملاعب المرشحة لمنافسات البطولة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية للاستضافة، وأيضا معاينة البنى التحية، والتجهيزات اللوجستية، وفنادق استضافة المنتخبات والوفود المشاركة في "خليجي 25".

وستقوم اللجنة، بعد الانتهاء من رحلة التفتيش، برفع تقرير إلى المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، حتى يتسنى لأعضائه الاطلاع عليها، والقيام بدراستها، والتأكد من عدم وجود أي قصور على مستوى توافر الاشتراطات والمعايير المطلوبة قبل اتخاذ قرار الاستضافة.

يذكر أن بطولة "خليجي 25" ستنطلق خلال ديسمبر/كانون الثاني من عام 2021 أو الشهر الذي يليه يناير 2022؛ إذ سيقرر المكتب التنفيذي موعد إقامة البطولة التي تحظى بأهمية كبرى لدى شعوب المنطقة؛ كونها اقترنت بالنهضة الكروية والمنشآت الرياضية، وخرّجت الكثير من النجوم الذين حفرت نجوميتهم في ذاكرة التاريخ.

وتضم بطولة كأس الخليج العربي ثمانية منتخبات هي قطر، وسلطنة عُمان، والكويت، والسعودية، والبحرين، والإمارات، والعراق، واليمن.

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