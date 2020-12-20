بالوثيقة.. اكثر من 830 مليار دينار حجم الاموال التي رصدت لاعمار ديالى

2020/12/20 | 20:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاحد، عن وثيقة رسمية صادرة عن وزير التخطيط تكشف حجم الاموال المرصودة لاعمار ديالى ضمن ميزانية تنمية الاقاليم.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/، انه “في اطار الشفافية ومعرفة حجم الاموال التي تم رصدها لاعمار ديالى في ميزانيات تنمية الاقاليم او بقية الموازنات الاخرى ومنها مشاريع البترودولار لبيان اليات توزيعها وماهي حصة المحافظة قياسا ببقية المحافظات للسنوات الماضية قدمت وزارة التخطيط بناءا على مطالبتنا بكشف شامل عن الاموال المرصودة للمحافظة”.

واضاف، ان “وزير التخطيط اكد بانه ماخصص لديالى ضمن ميزانيات تنمية الاقاليم بلغ اكثر من 830 مليار دينار لتمويل اكثر من 140 مشروع خدمي لافتا الى انه الوزير اشار الى انه حجم الاموال المخصصة ضمن مشاريع البترودولار بلغت اكثر من 16 مليار دينار”.

وتعاني ديالى من وضع خدمي متردي نتجية اسباب متعددة منها تداعيات الاضطرابات الامنية والفساد وتلكا انجاز العشرات من المشاريع بسبب التقاطعات”.انتهى 25 ف

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