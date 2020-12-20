بروفيسور يحذر من خطورة نشر نارجيلة لكورونا في الأعياد

2020/12/20 | 20:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حذر غسان سكاف البروفيسور في الجامعة الأمريكية ببيروت من خطورة تدخين نارجيلة في نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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