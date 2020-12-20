التربية : غداً موعد انطلاق امتحانات الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي

2020/12/20 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة التربية، ان يوم غدٍ الأثنين الموافق الـ21 من شهر كانون الأول سيشهد انطلاق امتحانات الدور الثالث لطلبة الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2019 – 2020.وقال المكتب الإعلامي في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” ،نسخة منه، إن “الوزارة هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية ، فضلاً عن ذلك […]

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