2020/12/20 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افاد مصدر امني ، اليوم الاحد ، باستهداف رتل عسكري امريكي في الناصرية .واكدت المصدر ذاته ، بأن عملية الاستهداف ادت الى اعطاب رتل دعم لوجستي للاحتلال الامريكي في العراق .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعطاب آلية بأستهداف رتل عسكري امريكي في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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