جمع تواقيع لعقد جلسة استثنائية لاستضافة الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي

2020/12/20 | 20:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

جمع عدد من النواب تواقيع لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي ومحافظ البنكالمركزي مصطفى غالب “.

وقال النواب ، نحن الموقعون ادناه ندعو مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة ( استثنائية ) يوم الاربعاء 23 / 12 / 2020 الساعة الواحدة ظهرا بحضور كل من :1-رئيس الحكومة السيد مصطفى الكاظمي2-وزير المالية السيد علي علاوي3-محافظ البنگ المركزي السيد مصطفى الجبوريوذلك لمناقشة المواضيع الاتية :-١.



اسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك٢.



السياسه المالية المتبعه٣.



اتفاقيات البنك المركزي ووزارة الماليه مع صندوق النقد الدولي الشروط والالتزامات٤.



فشل الاداء الحكومي وعدم قدرة الدوله على تنفيذ منهاجها الحكومي

1-د انعام الخزاعي2-حيدر الفوادي3-سهام الموسوي4-صباح الساعدي5-يوسف الكلابي٦-حسين اليساري٧ – شيماء التميمي٨-نعيم العبودي٩.



فالح الخزعلي10-بهاء المبرقع11- عبدالاله النائلي١٢- فاطمة عباس الموسوي13- نورس كامل الكريطي14- رفاه العارضي١٥-منتهى جبر١٦ – عالية نصيف جاسم١٧- عمار كاظم الشبلي18- اسعد العبادي19- مظفر اسماعيل الفضل٢٠- المهندس عباس يابر٢١- قصي الياسري٢٢- ميسون الساعدي٢٣-د.



سعاد الوائلي٢٤- د.اكتفاء الحسناوي٣٥-وسن السعيدي٢٦- امجد العقابي٢٧-هدى سجاد28-عبدالامير المياحي

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