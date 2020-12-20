أزمة السكن تواجه الراغبين بالعودة إلى شنكال ومنهم العائدين لغير منازلهم

2020/12/20 | 20:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خليل بوكو مع استمرار العودة يومياً الى قضاء شنكال وناحية تلعزير، الا أن هناك المئات من العوائل التي لا تستطيع العودة بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلها خلال السنوات الماضية بسبب سيطرة الدولة الإسلامية (داعش) على المنطقة ويعانون من مرارة النزوح وانتظار الحكومة لتعويضهم وتوفير بيئة مناسبة لهم على حد قول نازحين في …

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