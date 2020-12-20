صحة الرصافة تعلن ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا إلى 97%

2020/12/20 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن ارتفاع نسب الشفاء الى اكثر من 97.1 % بعد تسجيل 104 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 104 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد جهود كبيرة وجبارة بذلت من قبل الكوادر العاملة في عموم مؤسسات صحة الرصافة والدائرة لتصبح 70451 حالة شفاء .



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وافاد الساعدي ان "حالات الشفاء التي سجلت اليوم توزعت ضمن المناطق : مدينة الصدر 44 حالة شفاء توزعت على المحلات والقطاعات التابعة لها .



وبقية الحالات توزعت ضمن المناطق التالية :

9 حالات شفاء في منطقة النهروان .



و6 حالات شفاء في كل من المشتل و سبع قصور و بسماية والحبيبية .



و5 حالات شفاء في منطقة الشعب ومثلها في الجادرية .



و 4 حالات شفاء في منطقة جسر ديالى .



و3 حالات في كل من شارع فلسطين وحي المنتظر وحي الزهراء .



وحالتين شفاء في منطقة حي النصر ومثلها في جانب صحة الكرخ .

واوضح ان "نسب الشفاء جاءت بعد المتابعة المستمرة والاشراف على البروتكول العلاجي ومتابعة الحالات المرضية الحرجة في الانعاش والنظام الغذائي وخدمة صحية وفندقية في المؤسسات الصحية بشكل ممتازواضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 70451 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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