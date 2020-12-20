2020/12/20 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / جدد النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي "مطالبته رئاسة مجلس الوزراء بمنح عوائل طاقم زورق المسبار الذين استشهدوا أثناء الواجب في مياه الاقليمة بخور عبدالله بمزايا استثنائية كجزء من أبسط استحقاقاتهم.وقال الحمامي " للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / اليوم على الرغم من مرور أكثر من سنتين على استشهاد طاقم زورق المسبار، مازلنا نتواصل بمراسلاتنا مع رئاسة مجلس الوزراء بخصوص منح عوائل 20 شهيدا من طاقم زورق المسبار الذين استشهدوا في 18 / 8/ 2017 بعد تصادم زورقهم مع باخرة أجنبية في مياه الخليج العربي خور عبد الله .بامتيازات تعويضيه استثنائية كجزء من أبسط استحقاقاتهم.واشار الحمامي الى انه شارك بنفسه في عمليات الانتشال في عرض البحر عندما كان وزيراً للنقل في حينها وبنى لعوائلهم مدينة حديثة (قرية المسبار)، ليسكنوا فيها "كما ووافق على تعيين شخص واحد من كل أسرة، ومنح بعضهم قطع أراض في المعقل.واضاف " انه تابع بنفسه مفاوضات التعويض المجزي لكل عائلة، وهو الآن يحث الخطى نحو منحهم المزيد من المزايا أسوة بالشهداء الذين قضوا أثناء الواجب ومن جراءه./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي يطالب مجلس الوزراء بمنح عوائل شهداء طاقم / زورق المسبار / بمزايا استثنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمامي يطالب مجلس الوزراء بمنح عوائل شهداء طاقم / زورق المسبار / بمزايا استثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).