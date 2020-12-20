رئيس اركان الجيش يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التنسيق العسكري المشترك

2020/12/20 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله اليوم الأحد مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التنسيق العسكري المشترك.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله استقبل اليوم الأحد قائد القيادة المركزية الأمريكية (الجنرال ماكنزي) والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المجال العسكري./انتهى9

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