وزير النقل العراقي يكشف سبب اختيار الشركة الكورية لتنفيذ ميناء الفاو

2020/12/20 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدَّد وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر، موعدَ إنجاز قناطر مرور القطار من بغداد إلى الموصل ثم تركيا، فيما أشار إلى وجود خطة لربط ميناء الفاو بتركيا....

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