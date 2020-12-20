الكعبي يرد على تصريحات تتعلق باستجواب محافظ البنك المركزي العراقي

2020/12/20 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، أنه لم يمانع استجواب محافظ البنك المركزي داخل مجلس النواب....

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