2020/12/20 | 20:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريدة من مقتدى الصدر بشأن الحدود والتهريب والمليشيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 20:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة من مقتدى الصدر بشأن الحدود والتهريب والمليشيات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة من مقتدى الصدر بشأن الحدود والتهريب والمليشيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).