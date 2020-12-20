2020/12/20 | 20:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم 28 نائبا طلبا الى هيئة رئاسة مجلس النواب، بغية استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي في جلسة استثنائية الاربعاء المقبل.

وادناه نص الطلب الموقع من 28 نائبا.

نحن الموقعون ادناه ندعو مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة ( استثنائية ) يوم الاربعاء 23 / 12 / 2020 الساعة الواحدة ظهرا بحضور كل من :

1-رئيس الحكومة السيد مصطفى الكاظمي

2-وزير المالية السيد علي علاوي

3-محافظ البنگ المركزي السيد مصطفى الجبوري

وذلك لمناقشة المواضيع الاتية :-

١.



اسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك

٢. السياسه المالية المتبعه

٣.



اتفاقيات البنك المركزي ووزارة الماليه مع صندوق النقد الدولي الشروط والالتزامات

٤.



فشل الاداء الحكومي وعدم قدرة الدوله على تنفيذ منهاجها الحكومي

1-د انعام الخزاعي

2-حيدر الفوادي

3-سهام الموسوي

4-صباح الساعدي

5-يوسف الكلابي

٦-حسين اليساري

٧ – شيماء التميمي

٨-نعيم العبودي

٩.



فالح الخزعلي

10-بهاء المبرقع

11- عبدالاله النائلي

١٢- فاطمة عباس الموسوي

13- نورس كامل الكريطي

14- رفاه العارضي

١٥-منتهى جبر

١٦ – عالية نصيف جاسم

١٧- عمار كاظم الشبلي

18- اسعد العبادي

19- مظفر اسماعيل الفضل

٢٠- المهندس عباس يابر

٢١- قصي الياسري

٢٢- ميسون الساعدي

٢٣-د.



سعاد الوائلي

٢٤- د.اكتفاء الحسناوي

٣٥-وسن السعيدي

٢٦- امجد العقابي

٢٧-هدى سجاد

28-عبدالامير المياحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواقيع نيابية لاستضافة الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي في جلسة استثنائية الاربعاء المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواقيع نيابية لاستضافة الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي في جلسة استثنائية الاربعاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).