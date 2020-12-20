الوطنية تحذر من غضب جماهيري عارم قد يتحول الى اعتصامات جديدة

2020/12/20 | 20:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ائتلاف الوطنية، اليوم الاحد، من غضب جماهيري عارم قد يتحول الى اعتصامات جديدة على غرار ثورة اكتوبر من العام الماضي محذراً من تحميل المواطن البسيط مسؤولية الفشل السياسي الحالي والسياسات الخاطئة وسوء التخطيط .

واوضح الائتلاف في بيان صحفي، ان “زعيم الائتلاف اياد علاوي كان قد حذر من تدهور الاوضاع ووصولها الى الوضع الحالي منذ خمس سنوات وخلال رسالة مطولة بعث بها الى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في ١٩ حزيران عام ٢٠١٥ وحذر فيها من استشراء ظاهرة الفساد”، مبينا ان “اياد علاوي دعا خلال تلك الرسالة الى تكليف هيئة دولية ونزيهة معترف بها للاشراف على سوق الدولار في البنك المركزي العراقي نتيجة للمشاكل الخطيرة التي حدثت فيه، خصوصاً ما يتعلق باستعمال الاموال العامة في شراء “الصكوك الطيارة” الدولار واستخدامه في غسيل الاموال”.

واشار الائتلاف الى ان “علاوي اوضح في رسالته انه اتفق مع المرحوم الدكتور احمد الجلبي في حينها وانه ارسل نسخة من الرسالة في حينها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية”، فيما اعرب الائتلاف عن “اسفه لعدم التعاطي بجدية مع مقترحات الدكتور اياد علاوي في حينها والتي كان بالامكان تجنب النكبة الحالية لو أُخذت تحذيراته على محمل الجد “.

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