الاتصالات: أسعار خدمات الإنترنت لن تتغير في الوقت الحالي

2020/12/20 | 20:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الاتصالات، الأحد، أن أسعار خدمات الإنترنت لن تتغير في الوقت الحالي. وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه, إن “اجور البنى التحتية لمزودي خدمة الإنترنت باقية في الوقت الحاضر ولن تتغير مع تغيير سعر صرف العملة الأجنبية وتعاملنا بالعملة المحلية”. واضاف أن “لا …

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