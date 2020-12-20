ائتلاف الوطنية يحذر من “غضب جماهيري عارم”

2020/12/20 | 20:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر ائتلاف الوطنية، الاحد، من “غضب جماهيري عارم” قد يتحول الى اعتصامات جديدة، معتبراً أنه كان بالامكان تجنب النكبة الحالية لو أُخذت تحذيرات زعيمه اياد علاوي على محمل الجد.وقال الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نحذر من غضب جماهيري عارم قد يتحول الى اعتصامات جديدة على غرار ثورة اكتوبر …

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