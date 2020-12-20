المحمودية تتصدر مناطق إصابات الكرخ

2020/12/20 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الأول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي": عدد الاصابات 226 موزعة كالآتي:

أبو دشير-----------15أبو غريب ----------6الاعلام-------------1التاجي-------------14الحارثية -----------3الحرية -------------3الدورة--------------20الشرطة الخامسة------ 1الشعلة ------------13الصالحية-----------6الطارمية------------1الطوبجي ----------4العطيفية-----------2الغزالية------------12القادسية -----------5الكاظمية ------------13المحمودية-----------24المنصور ------------23اليرموك ------------17حي الجامعة------—-11حي الجهاد-----------5حي الخضراء----------5حي العدل -----------4حي العامل-----------4حي الفرات -------—-1شارع حيفا -------------4كرادة مريم -------------4سكنة جانب الرصافة ----- 4محافظة الانبار ----------1

الشفاء: 300الوفيات:2

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