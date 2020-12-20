إحداهن متهمة باستعباد فتاة أيزيدية بسوريا.. إعادة 5 من نساء داعش لألمانيا وفنلندا

2020/12/20 | 20:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ألمانيا وفنلندا، الأحد، أنهما أعادتا من شمال سوريا خمس نساء، بعضهن مستهدف بملاحقات قضائية في بلادهن للانتماء إلى تنظيم داعش، بالإضافة إلى 18 طفلا.

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