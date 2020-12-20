وزارة الاتصالات تصدر بيانا بشأن سعر الانترنت

2020/12/20 | 20:49 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الاتصالات، الأحد، أن أسعار خدمات الإنترنت لن تتغير في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه, (20 كانون الاول 2020)، إن "اجور البنى التحتية لمزودي خدمة الإنترنت باقية في الوقت الحاضر ولن تتغير مع تغيير سعر صرف العملة الأجنبية وتعاملنا بالعملة المحلية".

واضاف أن "لا تغييرات بالأسعار في الوقت الحاضر والوزارة لم تزيد في أسعارها بالبنى التحتية والإيجارات".

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