المنافذ تشرع بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إدخال البضائع

2020/12/20 | 20:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شرعت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، بإدخال البضائع المتكدسة في منافذها على أن يتم استيفاء الرسوم الكمركية والضريبية لاحقا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (20 كانون الاول 2020)، إنها "شرعت بتطبيق القرار في كافة المنافذ الحدودية بغية منع تكدس البضائع ولضمان انسيابية الحركة التجارية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 211 لسنة 2020 بجلسته الاعتيادية الثلاثين والمتضمن إدخال البضائع المتكدسة في المنافذ الحدودية والتابعة للجهات الحكومية على أن يتم استيفاء الرسوم الكمركية والضريبية لاحقا".

وأضاف البيان، أن "القرار اتخذ من مجلس الوزراء بعد رفع التوصيات والمخاطبات الرسمية من قبل هيئة المنافذ لإيضاح المسببات والنتائج الإيجابية التي ستتمخض عن اتخاذ الإجراءات بذلك".

وأكدت الهيئة في بيانها "المضي في سعيها الدؤوب لتسهيل الإجراءات الكمركية وتنشيط التبادل التجاري والتي تقوم على أسس مبسطة وناجحة".

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