الدولة البوليسية لم تعد تهتم بإخفاء عورتها - التيتي الحبيب

2020/12/20 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 388صدرت نتائج مباريات توظيف الاساتذة لسنة 2020 وشابها شطط لم يعد من الممكن السكوت عليه.



لقد حرم المناضلات والمناضلين من حق التوظيف عبر المباريات وهذا أمر بات مؤكدا لا يدخله شك.



الدولة تنتقم من الشباب المناضل وتمنعه من التوظيف.



الدولة اختارت عن سبق اصرار ارسال اشارات بانها لن توظف إلا من ترضى على سلوكه وعلى مواقفه.الدولة تعامل الاصوات المعارضة بحرمانها من حق مكتسب بقو ......





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