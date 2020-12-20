لقاح بدهن الخنزير - جعفر المظفر

2020/12/20 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر قبل أعوام كان صديقي () فرحا وسعيدا جدا بعد أن تمت عملية زرع لأبنه الميؤوس من حالته الصحية في أعقاب تلف أحد أجهزة جسمه الهامة, وكان هذا الجزء هو أحد ستة أجزاء أخرى كان قد أوصى أحد الشباب الأمريكين بالبترع بها للمحتاجين في حالة وفاته.



اي أن هذا المواطن الأمريكي الشاب قد أنقذ بذلك ستة أرواح لمرضى كانت حالتهم ميؤوسا منها ما لم يحصلوا على بديل للجزء المريض.صديقي كان فرحا جدا, ولعله كاد أن يطير من ف ......





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