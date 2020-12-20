عاجل: عشرات الصواريخ تستهدف قاعدة “التوحيد الثالثة” في السفارة الامريكية ببغداد

2020/12/20 | 20:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان عشرات الصواريخ استهدفت قاعدة “التوحيد الثالثة” في السفارة الامريكية ببغداد.وقال المصدر لـ”عراقي نيوز”، ان “عشرات الصواريخ استهدفت قاعدة “التوحيد الثالثة” في السفارة الامريكية ببغداد”.واضاف ان “منظومة ال C_ RAM فشلت بصد الصواريخ”.

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