الطائر الأخضر قد يحمل

2020/12/20 | 20:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

مؤخرًا، احتفل العراق بإطلاق رحلاته المباشرة إلى أوروبا بعد توقف لأشهر بسبب الجائحة، مع تشديد على تطبيق جميع التعليمات الصادرة من السلطات العليا التي تتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة في العراق والعالم.

حملت رحلتان من كوبنهاغن ولندن موطن "سلالة كورونا الجديدة" عشرات المسافرين إلى العراق

لكن وعلى الرغم من ذلك، تتصاعد مخاوف من تسرب "السلالة الجديدة" من فيروس كورونا إلى البلاد، والتي تسجل منذ أسابيع تراجعًا لحدة الإصابات وانخفاضًا ملحوظًا لمؤشر الضحايا.

وأعلنت بريطانيا، السبت 19 كانون الأول/ديسمبر، انتشار سلالة جديدة من كورونا، مؤكدة أن "هذا النوع الجديد من الفيروسات التاجية يمكن أن تكون معدية بنسبة 70% أكثر من المعتاد".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، بدورها، تحذيرًا حول هذا التطور الذي تزامن مع بدء إجراء التطعيم في عدد من دول العالم، مؤكدة "رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرًا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا".

وذكرت المنظمة، أنّ السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.

وأضافت المنظمة، "سنواصل إطلاع وإبلاغ الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره".

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وريبة عراقية واضحة تجاه اللقاح الأشهر عالميًا

وبالعودة إلى بيان وزارة النقل، الذي أصدرته الثلاثاء 15 كانون الأول/ديسمبر، فإن رحلات الخطوط قد شملت العاصمة البريطانية لندن والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والتي رصدت فيهما السلالة الجديدة.

الرحلات انطلقت بالفعل!

وتحدث "ألترا عراق"، إلى المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية العراقية حسين جليل، للاستفهام عن الرحلات الجوية من العراق إلى بريطانيا والدنمارك تحديدًا، وإن كانت قد صدرت تعليمات جديدة في ظل التطورات الراهنة.

وقال جليل، إنّ "الرحلات انطلقت إلى جميع المطارات والمدن المذكورة في البيان، وليس فقط مطار دوسلدورف في المانيا التي، وشملت رحلة إلى كوبنهاغن يوم الخميس الماضي، ورحلة إلى لندن انطلقت يوم أمس السبت، وقد عادت الرحلتان إلى العاصمة بغداد وعلى متنهما الكثير من المسافرين العراقيين".

وأكّد جليل، "التزام الخطوط الجوية العراقية بكافة الإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مبينًا أنّ "الرحلات إلى هذه الدول مستمرة، وهناك رحلات جديدة خلال الأيام المقبلة، ولن تتوقف إلا في حال أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية توجيهًا بذلك".

وحظرت أربع دول هي هولندا وإيطاليا وبلجيكا والكويت الرحلات الجوية التي تقل مسافرين من المملكة المتحدة، اعتبارًا من اليوم الأحد.

ولم تصدر اللجة العليا للصحة والسلامة الوطنية بعد أي توجيهات تتعلق بهذا الشأن، وسط قلق من تفشي الموجة الجديدة، والتي قد تمثل نكسة للأوضاع في البلاد التي تواجه أزمات اقتصادية وسياسية خانقة.

وكانت البلاد قد شهدت سيناريو مشابهًا مع اندلاع أزمة الجائحة في دول الجوار ومنها إيران، حين تأخرت إجراءات حظر الطيران مع الدول التي سجلت حصيلة إصابات كبيرة، وأجبرت عليها لاحقًا لكن بعد فوات الأوان حيث سجلت البلاد حينها إصابات محققة بدأت من حالة الطالب الإيراني في النجف.

تؤكد الخطوط الجوية استمرار الرحلات الجوية إلى أوروبا على خلاف الدول التي فرضت حظرًا عاجلاً

واتهم تحقيق صحافي مثير، في آيار/مايو الماضي، شركة طيران إيرانية بنشر وباء "كوفيد - 19"، ضمن عدة دول في الشرق الأوسط من بينها العراق، عبر عشرات الرحلات التي انتهكت قرار حظر الطيران.

واستند التحقيق الذي نشرته محطة "بي بي سي" البريطانية وتابعه "الترا عراق"، إلى معلومات استنتجها التحقيق عبر تحليل بيانات تعقب الرحلات، فضلاً عن مصادر داخل الشركة ذاتها، لإيضاح كيفي تحدت الشركة، لمئات المرات، قرارات حظر حكومية بين أواخر كانون الثاني/يناير ونهاية مارس/آذار، من خلال تسيير رحلات من وإلى إيران والعراق والإمارات وسوريا.

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