عشرات الصواريخ تستهدف قاعدة التوحيد الثالثة في السفارة الامريكية ببغداد

2020/12/20 | 21:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان عشرات الصواريخ استهدفت قاعدة “التوحيد الثالثة” في السفارة الامريكية ببغداد.وقال المصدر لـ”الايام”، ان “عشرات الصواريخ استهدفت قاعدة “التوحيد الثالثة” في السفارة الامريكية ببغداد”.واضاف ان “منظومة ال C_ RAM فشلت بصد الصواريخ”.

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