الوطنية تحذر من غضب جماهيري عارم على غرار

2020/12/20 | 21:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حذر ائتلاف الوطنية من غضب جماهيري عارم قد يتحول الى اعتصامات جديدة على غرار ثورة تشرين من العام الماضي محذراً من تحميل المواطن البسيط مسؤولية الفشل السياسي الحالي والسياسات الخاطئة وسوء التخطيط .

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