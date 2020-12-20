2020/12/20 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعلق على قصف المنطقة الخضراء ويدعو الحكومة لإعلان حال الطوارئ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلق على قصف المنطقة الخضراء ويدعو الحكومة لإعلان حال الطوارئ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلق على قصف المنطقة الخضراء ويدعو الحكومة لإعلان حال الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).