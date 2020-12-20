مصدر يوضح أماكن سقوط 3 من الصواريخ ومكان إنطلاقها

2020/12/20 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الأحد، 20 كانون الأول، 2020، بسقوط 3 صواريخ على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قرب السفارة الامريكية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "3 صواريخ سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قريب من مبنى السفارة، احد الصواريخ سقط على شقة سكنية، وأخر ضمن كراج المجمع، بينما تطايرت شظايا القصف صوب محيط منطقة الجادرية".

واضاف أن "مكان اطلاق الصواريخ تم من منطقة الطمر الصحي ضمن معسكر الرشيد".

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