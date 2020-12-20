استهداف محل للمشروبات الكحولية بعبوة ناسفة جنوبي بغداد

2020/12/20 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن استهداف محل للمشروبات الكحولية بعبوة ناسفة في منطقة المحمودية جنوبي بغداد .وقال مصدر امني لوكالة /نينا/ ان العبوة اسفرت عن الحاق أضرار مادية بالمحل وعدد من المحال المجاورة له ./انتهى9

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