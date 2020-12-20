ارتفاع اسعار المواد الغذائية بعد اعلان البنك المركزي عن رفع سعر صرف الدولار امام الدينار

2020/12/20 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفعت اسعار المواد الغذائية بعد اعلان البنك المركزي عن رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي .وآخر تحديث لاسعار المواد الغذائية الساعة 7:30 بحسب موقع اقتصاد com العراقي .• ذرة سعر الكيلو 500 دينار• خس عراقي سعر الكيلو 500 دينار• طماطمة عراقية سعر الكيلو 750 دينار• بصل سعر الكيلو 750 دينار• باذنجان سعر الكيلو 750 دينار• تفاح اخضر سعر الكيلو 1000 دينار• تفاح أصفر سعر الكيلو 1000 دينار• لالنكي سعر الكيلو 1000 دينار• رمان سعر الكيلو 1000 دينار• بتيتة سعر الكيلو 750 دينارا• شلغم سعر الكيلو 500 دينار• قرنابيط سعر الكيلو 1000 دينار• فلفل اخضر داره سعر الكيلو 1000 دينار• 10 او 8 قطع خضره (حسب البائع) سعرها 1000 دينار• طبقة البيض حسب البائع 8,000 دينار واكو 7,500دينار واكو 8,500 دينار• سعر كيلو السكر 1,750 دينار• سعر كونية السكر 45,000 دينار• سعر كيلو التمن 2,250 دينار• سعر كونية التمن 52,000 دينار• سعر بطل الزيت 1,500 دينار• سعر كارتونة الزيت 27,000 دينار./انتهى8

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