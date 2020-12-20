العراق: استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا

2020/12/20 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا....

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