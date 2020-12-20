2020/12/20 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاحد، أن الحدود العراقية في خطر دائم، مؤكداً أنها اسيرة الفساد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الحدود العراقية في خطر ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: الحدود العراقية في خطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).