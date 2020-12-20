2020/12/20 | 21:37 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاحد، أن الحدود العراقية في خطر دائم، مؤكداً أنها اسيرة الفساد....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الحدود العراقية في خطر
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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