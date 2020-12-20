الكاظمي: لا يهمني المنصب والفوز بالانتخابات

2020/12/20 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاحد، أنه "سيعمل لتحقيق إصلاح حقيقي دون المساس بالفقراء والمحرومين"....

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