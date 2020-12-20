الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن الصواريخ التي استهدفت الخضراء

2020/12/20 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الإعلام الأمني، الاحد، بياناً بشأن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، مؤكدة أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجموعة خارجة عن القانون تقدم على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم، وقد تبين أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد".

واضافت "سقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من العجلات المدنية دون خسائر بشرية".

وكان مصدر امني، الاحد، باستهداف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

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