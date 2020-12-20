خمسة صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء

2020/12/20 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، باستهداف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم استهداف محيط المنطقة الخضراء بخمسة صواريخ كاتيوشا، واطلاق منظومة السيرام داخل المنطقة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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