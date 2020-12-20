الاعلام الامني يصدر بياناً بشان الصواريخ التي استهدفت الخضراء

2020/12/20 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، تفاصيل الصواريخ التي اطلقت مساء اليوم باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، ان “مجموعة خارجة عن القانون اقدمت على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم”، مبينة انه “تبين أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية”.

واضافت، “حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من العجلات المدنية دون خسائر بشرية”.

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