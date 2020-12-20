20 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

2020/12/20 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، 246 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت معطيات الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى مليون و800 ألف و286 شخصا بعد تماثل 21 ألفا و218 مصابا للشفاء.

وأعلنت السلطات التركية مؤخرا عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما فيها فرض حظر التجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.

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