الصدر يدعو لإعلان حالة الطوارئ في بغداد

2020/12/20 | 22:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في بغداد، والاستعانة بالجيش، وذلك عقب الاستهداف الأخير للسفارة الأميركية وسط العاصمة.وقال الصدر في بيان تلقته “الايام”، إن “تعريض المدنيين للخطر هو ديدن المليشيات كما خبرناهم سابقاً وبحجة مقاومة الاحتلال.أقول: ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة..وعلى الحكومة إعلان حالة الطوارئ في بغداد، والاستعانة بالجيش حصراً لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية، وأنا على أتم الاستعداد للتعاون الأمن في هذا الشأن”.وأضاف، “على البرلمان التفاوض مع السفارة الأميركية لأجل وضع حد لاحتلالها وتحكمها وتدخلها بالشأن العراقي، بما يحفظ للعراق أمنه”.وتابع، “أنا من جهتي […]

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