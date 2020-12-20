كتائب حزب الله تدين الرمي العشوائي للسفارة الاميركية وترويع المدنيين في بغداد

2020/12/20 | 22:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

دانت كتائب حزب الله، الاحد، الرمي العشوائي للسفارة الاميركية وترويعها المدنيين في بغداد، واصفة القصف للسفارة والمنطقة الخضراء بـ “غير المنضبط”.

وذكر بيان للكتائب تلقته /المعلومة/، إن “قصف سفارة الشر (السفارة الأميركية) في هذا التوقيت يعد تصرفاً غير منضبط، وعلى الجهات المختصة متابعة الفاعلين والقاء القبض عليهم”.

وأضافت “ندين الرمي العشوائي للثكنة العسكرية في السفارة الأميركية لما تسببه من تهديد حقيقي لحياة المدنيين”، مطالبة بـ”إخلاء مظاهر النشاط العسكري الأميركي في المناطق السكنية الآمنة في بغداد”.



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