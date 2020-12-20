بيان رسمي عراقي بعد قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ

2020/12/20 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد (20 كانون الاول 2020)، بياناً بخصوص تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد الى قصف صاروخي.

وجاء في بيان الخلية، الذي تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجموعة خارجة عن القانون، تقدم على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم".

واضاف البيان "وقد تبين أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من العجلات المدنية دون خسائر بشرية".

وافاد مصدر أمني، مساء الأحد، بسقوط 3 صواريخ على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قرب السفارة الامريكية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "3 صواريخ سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قريب من مبنى السفارة، احد الصواريخ سقط على شقة سكنية، وأخر ضمن كراج المجمع، بينما تطايرت شظايا القصف صوب محيط منطقة الجادرية".

واضاف أن "مكان اطلاق الصواريخ تم من منطقة الطمر الصحي ضمن معسكر الرشيد".

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