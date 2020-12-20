بالصور...الاثار التي خلفتها الصورايخ على ممتلكات المواطنين

2020/12/20 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ صورا عن الاثار التي خلفتها الصورايخ على ممتلكات المواطنين في مجمع القادسية بالمنطقة الخضراء./انتهى9

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