الحكيم يؤكد أن العراق يقف أمام مفترق طرق في تحديد مسار الحكم بين قوى الدولة و اللا دولة / موسع

2020/12/20 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم أن العراق يقف أمام مفترق طرق في تحديد مسار الحكم بين قوى الدولة و اللا دولة.وذكر بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه ان الحكيم استقبل رئيس اتحاد النقابات العمالية العربية غسان غصن والنائب في البرلمان السوري رئيس اتحاد النقابات العمالية السوري جمال قادري والوفد المرافق لهما بحضور رئيس النقابات العمالية في العراق ستار دنبوس، وتم مناقشة هموم الاتحادات النقابية وإمكانية تحويل التحديات التي تواجهها النقابات او القوى العاملة الى فرص حقيقية من خلال استثمار الطاقات وتوظيفها بصورة صحيحة.وقال الحكيم إن أي إصلاح اقتصادي او اجتماعي يحتاج إلى إصلاح سياسي يكون قادرا على تحقيقه ، مؤكدا ان العراق يقف أمام مفترق طرق في تحديد مسار الحكم بين قوى الدولة و اللا دولة، مشيرا الى إن مشروع التحالف الوطني العابر يمثل ضرورة أساسية للمرحلة القادمة لتحقيق الانسجام السياسي وإنشاء معادلة الحكم الرشيد بالموالاة والمعارضة ./انتهى9

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