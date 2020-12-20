كتائب حزب الله العراق تدين القصف العشوائي لثكنة السفارة الامريكية

2020/12/20 | 22:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كتائب حزب الله في العراق ان قصف سفارة الشر ( السفارة الامريكية ) في هذا التوقيت يعد تصرفا غير منضبط وعلى الجهات المختصة متابعة الفاعلين والقاء ا...

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