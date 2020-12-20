فيديو.. بيان للإعلام الأمني العراقي بشأن استهداف المنطقة الخضراء

2020/12/20 | 22:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاحد، بياناً بشأن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، مؤكدة أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد....

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