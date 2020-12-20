2020/12/20 | 22:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني تكشف موقع اطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تكشف موقع اطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تكشف موقع اطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).