الصدر يدعو الحكومة الى اعلان الطوارئ في بغداد

2020/12/20 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، الى اعلان الطوارئ في بغداد والاستعانة بالجيش حصرا لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية.

واكد الصدر في تغريدة على تويتر، “انا على اتم الاستعداد للتعاون الامني بهذا الشان”، داعيا البرلمان “للتفاوض مع السفارة الامريكية لاجل وضع حد لاحتلالها وتحكمها وتدخلها بالشان العراقي”.

وادناه نص التغريدة:-

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