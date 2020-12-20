بالفيديو.. اللحظات الاولى لاستهداف المنطقة الخضراء

2020/12/20 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يوثق اللحظات الاولى لاستهداف المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا.

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، باستهداف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

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