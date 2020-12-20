2020/12/20 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة الطيران المدني الكويتية، على تويتر، الأحد، إنها أضافت بريطانيا إلى قائمتها للدول عالية الخطورة، مما يعني حظر كل الرحلات الجوية القادمة منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).